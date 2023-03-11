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NATO Destek Ajansı Genel Müdürü'nden Bakan Akar'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Destek Ajansı (NSPA) Genel Müdürü Stacy A. Cummings'i kabul etti.

IHA11 Mart 2023 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
NATO Destek Ajansı Genel Müdürü'nden Bakan Akar'a ziyaret
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NATO Destek Ajansı (NSPA) Genel Müdürü Stacy A. Cummings, Hatay'ın Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulunmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.

Görüşmede NATO tarafından Türkiye'ye gönderilen 4 bin kişilik çadırların yanı sıra ilave gönderilecek 4 bin kişilik çadırların kurulumu ve oluşturulacak çadır kentlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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