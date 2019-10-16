NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç yıldır NATO Genel Sekreter Vekilliği görevini üstlenen ABD'li Rose Gottemoeller'e karargahta son günü için veda toplantısı düzenlendi.

NATO'nun ilk kadın Genel Sekreter Vekili olan Gottemoeller'in görevini yarından itibaren Geoana üstlenecek.

Daha önce Romanya Dışişleri Bakanı, Senato Başkanlığı ve Romanya'nın ABD Büyükelçiliği görevlerini yürüten Geoana, NATO'nun ilk Doğu Avrupalı Genel Sekreter Vekili olacak.