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NATO Genel Sekreteri, Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapacak.

IHA11 Mart 2022 Cuma 11:42 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 11:42
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Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere dün gece saatlerinde kente gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sabah saatlerinde forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'ne geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Yürüyerek merkeze giren Stotenberg'e, Bakan Çavuşoğlu salonları tanıttı ve bilgilendirmeler yaptı. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapacak.

  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • görüşme

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