NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz' dedi.
- İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz" dedi.
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