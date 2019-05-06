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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Önlem müdahaleden çok daha iyidir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun güvenlik ve terörizmle mücadele konularında kararlı olduğunu belirterek, 'Önlem müdahaleden çok daha iyidir.' dedi.

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Stoltenberg, Ankara'da Çankaya Köşkü'nde düzenlenen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıda NATO üyeleri olarak birlikte yapılanları kutlamak için bulunduklarını söyleyen Stoltenberg, "NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenliği teşvik etmek konusunda azimlidir, kararlıdır. Devam etmekte olan terörizme karşı mücadelemiz bunlardan önemli bir unsurdur." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede küresel koalisyona üyeliğin bunun bir parçası olduğuna işaret ederek, "Irak'taki misyonumuza eğitim sunmak, yereldeki kuvvetlere eğitim vermek yaptığımız çalışmaların arasında yer almaktadır." şeklinde konuştu.

"Önlem müdahaleden çok daha iyidir." diyen Stoltenberg, dünyanın gittikçe daha karmaşık ve birbirine bağlı hale geldiğini sözlerine ekledi.

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