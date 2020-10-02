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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek.

02 Ekim 2020 Cuma 17:32 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 17:32
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