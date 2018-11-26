NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya ait gemileri ve denizcileri derhâl serbest bırakmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya, Ukrayna'ya ait gemileri ve denizcileri derhâl serbest bırakma çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın talebiyle acil olarak düzenlenen toplantı sonrası basın açıklaması düzenleyen Stoltenberg, Moskova yönetiminin adımlarında onaylanacak hiçbir nokta görülemediğini belirterek, "Dün gördüklerimiz, çok ciddi şeylerdi" dedi.

Bütün NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam destek verdiğini açıklayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna gemilerine ve denizcilerine karşı askeri güç kullanmanın elle tutulur bir yanı yok. Bu yüzden Rusya'ya dün el koyduğu bu gemileri ve denizcileri bir an evvel serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

(Reuters)