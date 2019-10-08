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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.

Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

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