13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5983
  • 6,2928
  • 232.667
  • 98.336
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

NATO: S-400 alımı Türkiye'nin kendi ulusal kararıdır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, '(S-400 savunma sistemi alımı) Hangi silahı alacağı, her NATO müttefiki ülkenin kendi ulusal kararıdır. Bunun bir sorun olmaya başladığının farkındayız ama ABD ile Türkiye'nin bunu kendi aralarında görüşüp ele alıyorlar' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Stoltenberg, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Türkiye'nin NATO ittifakında kalmak ile S-400 sistemlerini almak arasında seçim yapmasını söyledi. NATO da bu tehdidi paylaşıyor mu? Türkiye'nin S-400 alması NATO üyeliği için bir kırmızı çizgi mi?" şeklindeki sorusuna Stoltenberg, "Hangi silahı alacağı her NATO müttefiki ülkenin kendi ulusal kararıdır." şeklinde yanıt verdi.

Stoltenberg, "Bunun bir sorun olmaya başladığının farkındayız ama ABD ile Türkiye bunu kendi aralarında görüşüp ele alıyorlar. S-400 konusu bakanlar toplantısının gündeminde değil ancak NATO, müttefiklere bu konu için bu toplantı dahil platform sağlıyor." diye konuştu.

NATO'nun Türkiye'ye daha önce hava savunma kabiliyetleri sağladığını belirten Stoltenberg, İspanya'nın Patriot bataryaları ile İtalya'nın SAMP/T bataryalarının daha önce Türkiye'ye konuşlandırıldığını hatırlattı.

Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasında Patriot sistemleri satışı konusundaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Türkiye, Fansa ile İtalya arasında da SAMP/T sistemleri üzerine görüşmeler yapıldığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin başkenti Washington'da dün düzenlenen "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" etkinliği kapsamında Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı'nca düzenlenen panelde "Türkiye, bir seçim yapmalıdır. Dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifakın kritik bir ortağı olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımızın altını oyan düşüncesiz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske mi atmak istiyor, tercih yapmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Kırklareli ve Yalova'da yeniden sayım kararı

Kırklareli ve Yalova'da yeniden sayım kararı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Türkiye' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret

Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt

Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt

'Türkiye için güvenlik meselesi'

'Türkiye için güvenlik meselesi'

ABD onayladı: Suudi Arabistan'a verilen destek kesilecek

ABD onayladı: Suudi Arabistan'a verilen destek kesilecek

Görevi devreden başkan eve otobüsle gitti

Görevi devreden başkan eve otobüsle gitti
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan ABD´den 24 adet helikopter alacak

Hindistan ABD´den 24 adet helikopter alacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çay ve kahve tiryakileri dikkat! Akciğer kanseri riskini artırabilir

Çay ve kahve tiryakileri dikkat! Akciğer kanseri riskini artırabilir

ABD, MH-60R satışını onayladı

ABD, MH-60R satışını onayladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA