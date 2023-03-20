NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Irak açıklaması: Çalışmayı sürdüreceğiz

Stoltenberg ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, NATO karargahındaki görüşmesi öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunun, örgütün oldukça önem verdiği bir konu olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bugünkü toplantının, ortaklığın nasıl daha da güçlendirebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette Irak'ta yaptığımız her şey, Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu, sizin talebinize dayanıyor. Birlikte çalışmaya devam edebildiğimiz için mutluyuz çünkü terörle mücadelenin sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Büyük bedel ödediniz. Sizin yanınızda olacağız. İstikrarın desteklenmesi ve terörizmle uluslararası mücadelede Irak'la çalışmaya devam edeceğiz."

IRAKLI BAKAN'DAN, DEAŞ'LA MÜCADELEDE NATO'YA TEŞEKKÜR

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de NATO ile Irak arasındaki ilişkilerin halihazırda çok iyi ve daha da gelişmekte olduğunu belirterek, NATO üyelerine ve Bağdat'taki NATO misyonuna teşekkür etti.

NATO'nun bölgedeki çalışmalarından övgüyle bahseden Hüseyin, şu ifadeleri kullandı:

"Harika bir iş yapıyorlar ve insanlarımızı eğitiyorlar. Bu görevi diğer alanlara da genişletebileceğimizi umuyoruz. Bu konuda görüşmeye hazırız. Ayrıca, NATO üyelerine ve NATO'ya, IŞİD'e karşı mücadelede bizimle işbirliği yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarıyorlardı ve şimdi de çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Dolayısıyla bazı konuları ikili düzeyde görüşmek üzere burada bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz."