NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye memnuniyet mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Stoltenberg, Türkiye'nin verdiği bu karardan memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum. Macaristan'ın da ulusal onay sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağına inanıyorum. Tüm NATO müttefikleri Vilnius'ta İsveç'i ittifakımıza katılmaya davet etme konusunda mutabık kalmışlardır ve İsveç taahhütlerini yerine getirmiştir. İsveç'in üyeliği NATO'yu daha güçlü ve hepimizi daha güvenli kılacaktır."

TBMM ONAYLADI



İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.