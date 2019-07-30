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NATO hattından yakıt çalmak istediler... Suç üstü yakalandılar

TEKİRDAĞ'da, NATO boru hattından yakıt çalmaya kalkışan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.

  • DHA
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Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Nusratfakı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mahalle sakinleri, jandarmayı arayarak tanımadıkları 2 kişinin gece yarısı mahallede dolaşıp keşif yaptıkları yönünde ihbarda bulundu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş timlerinin bölgede yaptığı araştırmada NATO boru hattının geçtiği yerlerde kazılar yapıldığını belirledi.
Polis bölgede önlem alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde gelen 2 kişi, NATO petrol boru hattının geçtiği noktaya gelerek kazı yapmaya başladı. Bir süre sonra harekete geçen ekipler, Veysel A. (29) ile Erdinç K.'yi (29) kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı kazma ve kürek ile boru hattından yakıtı çıkarmak için kullanacakları malzemelere el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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