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NATO Kriz Yönetim Tatbikatı-2019 09-15 Mayıs'ta yapılacak

NATO'nun üst düzey yıllık planlı tatbikatlarından NATO Kriz Yönetim Tatbikatı (CMX-2019), 09-15 Mayıs'ta yapılacak. Tatbikata Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 12 bakanlık ile 20 kamu kurum ve kuruluşu ile Milli Koordinasyon Cevap Merkezi ve Genelkurmay Başkanlığı Kriz Yönetimi Cevap Hücresi ile iştirak edecek

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Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden, NATO Kriz Yönetim Tatbikatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Tatbikat, NATO'nun temel görevlerinden "Müşterek Savunma" imkan ve kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda jenerik bir senaryo dahilinde NATO tarafından planlandı.

İttifakın ve ülkelerin hibrit tehditlere mukabele edilmesi de dahil olmak üzere, savunma ve iş birliği gayretlerinin denenmesinin hedeflendiği NATO Kriz Yönetim Tatbikatı (CMX-2019) 09-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Tatbikata NATO üyesi ülkeler ile NATO Karargahının yanı sıra Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği de katılım sağlayacak.

NATO Karargahı'ndaki daimi ve askeri temsilcilerinin de yer alacağı tatbikata, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 12 bakanlık ile 20 kamu kurum ve kuruluşunun katılımıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği binasında teşkil edilen Milli Koordinasyon Cevap Merkezi ve Genelkurmay Başkanlığı Kriz Yönetimi Cevap Hücresi ile iştirak edilecek.

- NATO KRİZ YÖNETİMİ TATBİKATI NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

NATO Kriz Yönetimi Tatbikatları ,senaryolara istinaden komuta yeri tatbikatı şeklinde yürütülüyor. Gerçek askeri birliklerin kullanılmadığı tatbikatlara gerçeklik katmak üzere NATO Karargahı ve başkentlerde herhangi bir krizde olduğu gibi toplantılar, danışma, değerlendirme ve planlama çalışmaları yapılıyor.

Tatbikatlarda, bir kriz mukabele harekatı kapsamında NATO'nun karar alma mekanizması işletilerek kriz yönetimi usul ve işlemlerinin pratiği yapılıyor.

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