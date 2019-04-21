NATO lojmanlarına silahlı saldırı! Örgütsel bağları araştırılıyor
İzmir'in Buca ilçesindeki, NATO lojmanlarına silahla ateş eden 2 şüpheli yakalanırken şüphelilerin uyuşturucu ve asayiş olaylarından kayıtları olduğu, örgütsel bağı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
- Muammer Başkan /TürkMedya
Bugün saat 02.50 sıralarında Buca ilçesi sınırlarında bulunan NATO lojmanlarına silahla ateş edildi. İhbar üzerine, polis ekipleri yapılan kovalamaca sonrasında S.K ve D. K isimli şüphelileri olayda kullandıkları pompalı tüfek ile yakaladı. Şahısların yapılan ilk sorgusunda uyuşturucu ve asayiş suçlarından kayıtları olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürülürken şüphelilerin örgütsel bağı olup olmadığı ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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