NATO lojmanlarına silahlı saldırı! Örgütsel bağları araştırılıyor

Bugün saat 02.50 sıralarında Buca ilçesi sınırlarında bulunan NATO lojmanlarına silahla ateş edildi. İhbar üzerine, polis ekipleri yapılan kovalamaca sonrasında S.K ve D. K isimli şüphelileri olayda kullandıkları pompalı tüfek ile yakaladı. Şahısların yapılan ilk sorgusunda uyuşturucu ve asayiş suçlarından kayıtları olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürülürken şüphelilerin örgütsel bağı olup olmadığı ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.