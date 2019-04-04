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NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral Thomson: Türkiye'ye teşekkür ediyorum

NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson, Türkiye ve İtalya'nın NATO'ya 1953'den bu yana kesintisiz ev sahipliği yapan iki ülke olduğunu belirterek, 'Bugün bize bu büyük desteği sağlayan Türkiye'ye olağanüstü ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum.' dedi.

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Buca'daki NATO Müttefik Kara Komutanlığında NATO'nun kuruluşunun 70. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

NATO Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, tören birliklerini selamlayan NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun en güçlü ve başarılı ittifak olduğunu belirtti.

Kendini bağımsızlığa, ortak değerlere ve kolektif savunmaya adayan bu ittifakın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Thomson, Türkiye'nin 1952'de pakta dahil olmasıyla NATO'nun İzmir'deki varlığının başladığını anımsattı.

Thomson, "O zamandan beri bu güzel şehir, bir sürü karargaha ev sahipliği yaptı. Bu karargahlardan en sonuncusu da NATO Müttefik Kara Komutanlığı. Türkiye ve İtalya, 1953'den bu yana kesintisiz ev sahipliğini sürdüren 2 ülkedir. Bugün bize bu büyük desteği sağlayan Türkiye'ye olağanüstü ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Thomson, soğuk savaşın bitimiyle 13 ülkenin daha ittifaka katıldığını, üye sayısının 29'a çıktığını ve barış için ortaklık projesi kapsamında 44 partner ülkenin de ittifakla iş birliği içinde olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından karargahın en yaşlı, en genç ve en tecrübeli emekli NATO personeliyle 70. yıl anısına NATO amblemli pasta kılıçla kesildi.

Törene NATO Müttefik Kara Komutanlığı Türk Kıdemli Subay Vekili Albay Mehmet Toprak da katıldı.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında NATO askeri ve sivil personelinden oluşan takımların katılımıyla spor ve bilgi yarışmaları düzenlendi.

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