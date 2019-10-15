NATO müttefiklerinin sessiz kaldığı soru: Bizimle misiniz teröristlerle mi?
Başkan Erdoğan, bir terör örgütünün saldırısına uğrayan Türkiye için NATO’nun 5’inci maddesinin uygulanmadığını belirterek “Siz NATO müttefikinizin yanında mısınız? Yoksa teröristlerin mi” diye sorduğu müttefiklerin cevap veremediğini söyledi.
- HALİME KÖKCE
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Bakü’ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Ziyareti hakkında bilgi veren Erdoğan muhataplarına Barış Pınarı Harekatı hakkında da kapsamlı bilgi vereceklerini aktardı. Erdoğan Suriye ordusunun Münbiç ile Ayn el-Arap’a döndüğü ve PYD’yle anlaştığı iddiaları hatırlatılarak, bu konuda Rusya ile herhangi bir iletişiminin olup olmadığının sorulması üzerine, şu anda birçok dedikodu olduğunu söyledi.
MÜNBİÇ UYGULAMA AŞAMASINDA
Şu an itibarıyla Kobani’de (Ayn el-Arap) Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benzediğini dile getiren Erdoğan, “Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız, 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç’i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik Münbiç boşaltılmadı. Yani Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz. Oranın sahipleri, aşiretler ki onlarla görüşmelerimiz oldu. Onlar oraya girecek ve bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak” diye konuştu.
BİZ DOĞRULARI ANLATACAĞIZ
Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Esper’in “Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekmeyi konuştukları”na dair açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, “Yaklaşım olumlu bir yaklaşım. Şu anda bu yaklaşım geçerliliğini koruyor. Aksi bir gelişme yok” cevabını verdi. Bölgede mizansen yapan, “Siviller zarar görüyor.” diyen yabancı basının manipülasyonunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: “600’ün üzerinde havan topunun atılmış olduğu bizim topraklara bunların kör olması tabii ki anlaşılır gibi değil. Bunlar tabii ilk de değil. Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Fakat tabii gerçekleri karartmak mümkün değil. Bunlar istediği kadar hedef saptırsınlar, bu gerçekleri bizim halkımız görüyor. Biz de bunları dünyaya yazılı, görsel medya vasıtasıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.”
Erdoğan, bazı devlet başkanlarından ciddi tepkiler geldiği sonra çeliykili açıklamaların gelmeye başladığının hatırlatılması üzerine bu tepkilerin daha da değişeceğini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:
TÜRKİYE NATO MÜTTEFİKİ
“Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçek bu. Şu anda da cereyan eden hadiseler karşısında bütün bunları görüyorlar. Ben Şansöyle Merkel ile görüştüm. Bir önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini ve çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Tabii kendilerine bu gerçekleri de anlattım. Dedim ki ‘Eğer burada samimi bir yaklaşımınız varsa, sizler koalisyon güçleri içerisindesiniz’. Aslında biz de koalisyon güçleri içerisindeyiz. Koalisyon güçleri içerisinde sizler burada doğruyu mu arıyorsunuz? Yoksa... Tabii bizim bir şeyimizi bunlar gizlemeye çalışıyorlar. Nedir o? Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Dikkat edin bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. NATO’nun 5. maddesi var. Biz bir terör örgütünün şu anda baskısı altındayız, tacizi altındayız. Buna karşı 5. maddede bunların kimin yanında yer alması lazım. Bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa terörle mücadele görevi olan NATO’ya karşı kimin yanında yer alacaksınız? Bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız. Tabii cevap veremiyorlar.”
5’İNCİ MADDE ŞU AN PASİF
Yaptıkları şeylerin gayesi ve sebebini anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, “İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler içerisinde tek halkı Müslüman olan ülke Türkiye. Acaba buradan mı? Buraya doğru iş kanalize oluyor. Bu teröristlerin ise yapısı belli. Görevi aynı zaman teröre karşı da mücadele vermek olan NATO, 5. madde noktasında da şu anda pasif. Fakat NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ziyaretimize geldi. Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı. Belli konuşmaları yaptıktan sonra mesela Boris Johnson ‘Ben o zaman nasıl yardımcı olabilirim?’ noktasına geldi” diye konuştu.
MÜNBiÇ VE AYN EL-ARAP
Erdoğan, dik duracaklarını ifade ederek, “Şu anda özelikle teröre ve teröristlere karşı, bizim biliyorsunuz Kürtlerle herhangi bir bölgede savaşmak, böyle bir şeyimiz yok. Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur. Savaş ise devletler arasında olur. Bu hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. Ona göre bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Şu anda Ayn el-Arap ve Münbiç olayı bir taraftan devam ediyor. Bunun yanında gerek ABD, gerek Rusya’yla olan görüşmeleri arkadaşlarımız Milli İstihbarat olsun, Savunma Bakanımız olsun aynı şekilde sürdürüyorlar” şeklinde konuştu.
Başladığımız işi muhakkak bitireceğiz
Başkan Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan şunları söyledi:
- Terörle mücadele ediyoruz diye aklı hayale gelmedik tehditlerle karşı karşıya kaldık. Son attığımız adımın tek sebebi var, Suriye’nin kuzeyini temizlemek ve gerçek sahiplerine teslim etmektir.
- Biz bunu El Bab’da yaptık. Aynı şekilde Cerablus’ta şu an Türkler mi var, hayır gerçek sahipleri var. Ey Avrupa Birliği sen bunu görmüyor musun? Ey Arap Ligi sen bunu görmüyor musun?
- Siz bu terör örgütlerini NATO’ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı? Biz bu adamdan vazgeçmeyeceğiz, siz ne derseniz diyin.
- (Arap Ligi) Siz kendinize göre Türkiye ile ilgili karar alıyorsunuz, alsanız ne yazar almasanız ne yazar.
- Barış Pınarı Harekâtı’nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ’la mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağı ve insani felakete yol olacağı iddialarının hepsi yalandır, iftiradır, bühtandır. Bizim işimiz teröristlerdir.
- Bugün sabah-akşam bizi eleştirenlerin hiçbiri terör örgütünün katlettiği veya göçe zorladığı insanların dramları karşısında kılını bile kıpırdatmadı.
- Son bir haftadır şahit olduğumuz tepkiler, bölgemize ve ülkemize yönelik kimlerin hesabını bozduğumuzun birer ispatıdır.
- Türkiye, Barış Pınarı Harekatıyla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır.
- Tehditlere ve baskılara aldırmadan Harekâtımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Açık söylüyorum, başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Biz de nihai zafere ulaşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
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