Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Bakü’ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Ziyareti hakkında bilgi veren Erdoğan muhataplarına Barış Pınarı Harekatı hakkında da kapsamlı bilgi vereceklerini aktardı. Erdoğan Suriye ordusunun Münbiç ile Ayn el-Arap’a döndüğü ve PYD’yle anlaştığı iddiaları hatırlatılarak, bu konuda Rusya ile herhangi bir iletişiminin olup olmadığının sorulması üzerine, şu anda birçok dedikodu olduğunu söyledi.

MÜNBİÇ UYGULAMA AŞAMASINDA

Şu an itibarıyla Kobani’de (Ayn el-Arap) Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benzediğini dile getiren Erdoğan, “Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız, 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç’i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik Münbiç boşaltılmadı. Yani Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz. Oranın sahipleri, aşiretler ki onlarla görüşmelerimiz oldu. Onlar oraya girecek ve bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak” diye konuştu.

BİZ DOĞRULARI ANLATACAĞIZ

Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Esper’in “Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekmeyi konuştukları”na dair açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, “Yaklaşım olumlu bir yaklaşım. Şu anda bu yaklaşım geçerliliğini koruyor. Aksi bir gelişme yok” cevabını verdi. Bölgede mizansen yapan, “Siviller zarar görüyor.” diyen yabancı basının manipülasyonunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: “600’ün üzerinde havan topunun atılmış olduğu bizim topraklara bunların kör olması tabii ki anlaşılır gibi değil. Bunlar tabii ilk de değil. Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Fakat tabii gerçekleri karartmak mümkün değil. Bunlar istediği kadar hedef saptırsınlar, bu gerçekleri bizim halkımız görüyor. Biz de bunları dünyaya yazılı, görsel medya vasıtasıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.”

Erdoğan, bazı devlet başkanlarından ciddi tepkiler geldiği sonra çeliykili açıklamaların gelmeye başladığının hatırlatılması üzerine bu tepkilerin daha da değişeceğini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

TÜRKİYE NATO MÜTTEFİKİ

“Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçek bu. Şu anda da cereyan eden hadiseler karşısında bütün bunları görüyorlar. Ben Şansöyle Merkel ile görüştüm. Bir önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini ve çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Tabii kendilerine bu gerçekleri de anlattım. Dedim ki ‘Eğer burada samimi bir yaklaşımınız varsa, sizler koalisyon güçleri içerisindesiniz’. Aslında biz de koalisyon güçleri içerisindeyiz. Koalisyon güçleri içerisinde sizler burada doğruyu mu arıyorsunuz? Yoksa... Tabii bizim bir şeyimizi bunlar gizlemeye çalışıyorlar. Nedir o? Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Dikkat edin bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. NATO’nun 5. maddesi var. Biz bir terör örgütünün şu anda baskısı altındayız, tacizi altındayız. Buna karşı 5. maddede bunların kimin yanında yer alması lazım. Bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa terörle mücadele görevi olan NATO’ya karşı kimin yanında yer alacaksınız? Bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız. Tabii cevap veremiyorlar.”

5’İNCİ MADDE ŞU AN PASİF

Yaptıkları şeylerin gayesi ve sebebini anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, “İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler içerisinde tek halkı Müslüman olan ülke Türkiye. Acaba buradan mı? Buraya doğru iş kanalize oluyor. Bu teröristlerin ise yapısı belli. Görevi aynı zaman teröre karşı da mücadele vermek olan NATO, 5. madde noktasında da şu anda pasif. Fakat NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ziyaretimize geldi. Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı. Belli konuşmaları yaptıktan sonra mesela Boris Johnson ‘Ben o zaman nasıl yardımcı olabilirim?’ noktasına geldi” diye konuştu.