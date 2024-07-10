<p lang='tr' id='id__sz1iybhdkol' data-testid='tweetText'>NATO Sonuç Bildirgesi: Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.</p><p></p><p lang='tr' id='id__s4e4wlng9ck' data-testid='tweetText'>NATO Sonuç Bildirgesi'nde Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/10/nato-liderleri-abdde-bir--271_2-43.jpg'/>NATO liderleri ABD'de bir araya geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafına katıldı<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/10/cumhurbaskani-erdogandan--312_2-43.jpg'/>Miçotakis'i kabul etti