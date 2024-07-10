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NATO Sonuç Bildirgesi'nde duyuruldu: 2026'daki zirve Türkiye'de yapılacak

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 23:42 - Güncelleme:
NATO Sonuç Bildirgesi'nde duyuruldu: 2026'daki zirve Türkiye'de yapılacak
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NATO Sonuç Bildirgesi: Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

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