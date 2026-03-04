İSTANBUL 14°C / 3°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Güncel

İran füzesi imha edildi! NATO: Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız

İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türk hava sahasına yönelen imha edilen füzeye ilişki açıklama yapan NATO,'İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız.' dedi.

4 Mart 2026 Çarşamba 15:33
İran füzesi imha edildi! NATO: Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TÜRKİYE DAHİL TÜM MÜTTEFİKLERİN YANINDAYIZ"

Konuyla alakalı açıklama yapan NATO, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı şekilde durmaktadır." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

