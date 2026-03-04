İran füzesi imha edildi! NATO: Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuyla alakalı açıklama yapan NATO, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı şekilde durmaktadır." açıklamasında bulundu.

