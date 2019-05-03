Türk heyeti, NATO'daki devir teslim törenine Rum Yönetiminin davet edilmesi nedeniyle katılmadı

Belçika'nın Mons kentindeki SHAPE'te düzenlenen törende konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "SACEUR titrini taşıyan kişiler ittifakımızın Soğuk Savaş döneminde liderlik üstlenerek Sovyetler Birliği'ni caydırdı. Balkanlar'da şiddetli savaşlara son verdi, Afganistan'da El-Kaide'yi yenmemize ve Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğü yaymamıza yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninde Amerikalı Orgeneral Wolters, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı'nı Scaparrotti'den devraldı.

- TÜRK HEYETİ KATILMADI

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, törene Türk heyeti katılmadı.

Türk sivil ve askeri yetkililer, dün akşam saatlerinde töreni düzenleyen SHAPE yönetiminin NATO müttefiklerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin askeri ve diplomatik temsilcilerini de törene davet ettiğini öğrendi.

Bu çerçevede, hızlı bir şekilde girişimde bulunan Türk yetkililer, NATO ile herhangi bir ortaklığı dahi bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcilerine yönelik davetin geri çekilmemesi durumunda törene katılmayacaklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ofisinin de durumdan Türk yetkililerin bilgi vermesiyle haberdar olduğu öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN NATO'YA ÇOK SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığının (SACEUR) devir teslim törenine NATO nezdinde statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) davet edilmesi büyük bir gaflettir, kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, SACEUR'ün komuta devir teslim törenine GKRY'nin davet edilmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Belçika'nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün tertiplenen SACEUR'ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY'nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir." değerlendirmesinde bulundu.

SHAPE karargahının, kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağduyudan uzak davranışı kınadıklarının altını çizen Aksoy, "Anılan karargahın, Türkiye dahil NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verdi.

Aksoy, bu gelişmeden Türkiye'nin haberdar olması üzerine söz konusu devir teslim törenine Türkiye'den iştirak edilmediğine işaret ederek, "SHAPE karargahının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki iş birliğine yarar sağlamayacağının açık olduğunu vurgulayan Aksoy, "NATO makamlarını, tüm ittifak yapılarının kolektif kararlara ve iki örgüt arasındaki Uzlaşılmış Çerçeveye uygun biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.