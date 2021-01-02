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NATO'da kritik görev! Komuta Türkiye'ye geçti

NATO bünyesinde bulunan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutası Türkiye'ye geçti.

02 Ocak 2021 Cumartesi 09:00 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:00
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Türkiye, NATO bünyesindeki ‘Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin komutasını dün itibariyle Polonya'dan devraldı.

2020 yılı boyunca Polonya tarafından yönetilen NATO kuvvet komutasının Türkiye’ye geçmesi ile ilgili NATO bir açıklama yayınladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, NATO’nun olası bir tehdide karşı müttefiklerini korumak için hızla ve kısa sürede harekete geçirmek için hazır tuttuğu komutanın yönetiminin değişmesi ile ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye, komutaya en önemli yatırımı yaptı, NATO’daki en mobil ülke oldu ve özellikle lojistik ve mühimmat gereksinimlerinin planlanması ile ilgili” ifadesi kullanıldı.

2014 yılında kurulan VJTF geçen yıl Polonya, 2019 yılında da Almanya tarafından yönetilmişti.

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