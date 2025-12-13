İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

NATO'dan 114 kişilik heyet Türkiye'ye geldi

NATO Savunma Koleji 147'nci Dönem Müdavimleri, eşleri ve idari personelden oluşan 114 kişilik heyet Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"NATO Savunma Koleji 147'nci Dönem Müdavimleri, eşleri ve idari personelden oluşan 114 kişilik heyet ülkemize resmi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında, Heyet Başkanı Okul Komutanı Korgeneral Max Nielsen, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün'e makam ziyaretinde bulundu. NATO Savunma Koleji 147'nci Dönem heyeti Anıtkabir'e ziyarette bulunarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

