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'NATO'nun Açık Kapı Politikası'nı destekleyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmemesi talebine ilişkin açıklamada bulundu. Blinken, NATO'nun ‘Açık Kapı Politikası'nı hatırlatarak, bu konudaki bağlılıklarının ve duruşlarının değişmediğini dile getirdi.

DHA27 Ocak 2022 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:30
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, basın mensuplarının Ukrayna'nın NATO entegrasyonu ve Rusya'nın bu konudaki tutumuna ilişkin sorularını yanıtladı. NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı hatırlatan Blinken, "Haftalarca ve bir anlamda yıllarca kamuoyu önünde söyledik: NATO'nun Açık Kapı Politikası'nı destekleyeceğiz ve bunu taahhüt ediyoruz" dedi. Blinken, bu konudaki duruşlarının değişmediğini sözlerine ekledi.

'Rusya'ya gönderilen yanıtta ana konulara değindim'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı yanıt verildiğini ifade etti. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Bugün Rusya'ya gönderdiğimiz NATO yazılı yanıtta ana konulara değindim. Şimdi bir diyalog yolu izlemek ve siyasi bir çözüm bulmak için bir kez daha Rusya'ya ulaşıyoruz. Bu akşam onlara 30 NATO Müttefikinin çok çeşitli konuları kapsayan yazılı önerilerini göndermemizin nedeni budur" dedi.

Rusya'nın teklifine olumlu bakıldı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın güvenlik garantileri anlaşmasına ilişkin teklifine olumlu bakmadıklarını belirterek, "Yanıtımız, Ukrayna ve haftalardır sürekli istişare ettiğimiz Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tam olarak koordine edildi" dedi.

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