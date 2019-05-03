NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi Türkiye'de toplanacak

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-7 Mayıs'ta yapılacak toplantıya NATO'nun Akdeniz Diyaloğu çerçevesindeki ortakları da katılacak.

Toplantı, Akdeniz Diyaloğu'nun 25'inci yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'de yapılacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantıya başkanlık etmesinin yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde de bulunacak.