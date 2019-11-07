23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7495
  • 6,3736
  • 275.785
  • 102432
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

NATO'ya bağlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen NATO'ya bağlı İtalya ve İspanya donanmalarına ait 3 savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmara Denizi'nden saat 08.00´de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO´ya bağlı İtalyan savaş gemileri 'A 5329' borda numaralı 'Its Vesuvio' ile M 5557 borda numaralı 'Its Numana 9' ve İspanya savaş gemisi M32 borda numaralı 'Sella', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu´nu döndükten sonra saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
 
Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen NATO'ya bağlı savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. NATO gemilerine, Türk savaş gemisi M266 borda numaralı 'TCG Akasar'´ da eşlik etti.
 
Boğazdan geçişleri sırasında savaş gemilerine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Resul Kurt yazdı: Özlük dosyası kaç yıl saklanmalı?

Resul Kurt yazdı: Özlük dosyası kaç yıl saklanmalı?

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacak

Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacak

Şili'de gösteriler çatışmaya dönüştü

Şili'de gösteriler çatışmaya dönüştü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA