NATO'ya 'YPG' resti! Türkiye'nin imzasına takıldılar

Rusya'nın Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya karşı olası saldırısına karşı savunma planını hızlandırmak isteyen NATO, Türkiye'nin imzasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na NATO ülkelerinin gerekli siyasi desteği verinceye ve NATO'nun terör örgütü YPG/PKK'yı resmi bir dille terör örgütü tanıyıncaya kadar Türkiye, Baltık ülkelerinin savunmasını içeren plana imza atmayacak.

NATO'daki Türk yetkililere bu konuda daha katı tutum sergilemesi yolunda talimat verildiği de gelen bilgiler arasında.

NATO'NUN BALTIK PLANI

NATO ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın olası bir Rus saldırısına karşı savunulması konusunda bir askeri planı hayata geçirmek istiyor.

Baltık ülkelerinin savunulması planı ise ilk olarak Rusya'nın Kırım'ı tek taraflı ilhak etmesinin ardından gündeme gelmişti.