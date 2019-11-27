NATO'ya 'YPG' resti! Türkiye'nin imzasına takıldılar
NATO, Türkiye'nin imzasına takıldı. Türkiye'nin Suriye'de devam eden Barış Pınarı Operasyonu'na NATO'dan gerekli desteği görememesi üzerine, NATO'da Baltık savunması için devam eden görüşmelere imza atmayacağı, resmi olarak NATO'nun YPG'yi terör örgütü olarak ilan etmesini bekleyeceği iddia edildi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya'nın Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya karşı olası saldırısına karşı savunma planını hızlandırmak isteyen NATO, Türkiye'nin imzasına takıldı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na NATO ülkelerinin gerekli siyasi desteği verinceye ve NATO'nun terör örgütü YPG/PKK'yı resmi bir dille terör örgütü tanıyıncaya kadar Türkiye, Baltık ülkelerinin savunmasını içeren plana imza atmayacak.
NATO'daki Türk yetkililere bu konuda daha katı tutum sergilemesi yolunda talimat verildiği de gelen bilgiler arasında.
NATO'NUN BALTIK PLANI
NATO ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın olası bir Rus saldırısına karşı savunulması konusunda bir askeri planı hayata geçirmek istiyor.
Baltık ülkelerinin savunulması planı ise ilk olarak Rusya'nın Kırım'ı tek taraflı ilhak etmesinin ardından gündeme gelmişti.
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