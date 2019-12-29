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Süper Lig'de Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor berabere kaldı

Süper Lig'de 17. hafta maçında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

29.12.2019  19:08 - Güncelleme: 29.12.2019  19:08

Gaziantep FK'nın golünü 21. golünü Olarenwaju Kayode kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golü 78'de Thievy Bifouma'dan geldi.

Ev sahibi Gaziantep FK'da Güray Vural 49'da ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, 54. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın hastalandığından dolayı takımın başında yardımcı antrenör Cristian Petre görev aldı.

Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 24'er puanla ilk yarıyı kapattı. Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 8 haftasa sadece Beşiktaş karşısında galibiyete ulaştı. (5 Beraberlik, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet)

Süper Lig'in ikinci yarısında ilk hafta Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

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