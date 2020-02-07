07.02.2020 21:21 - Güncelleme: 07.02.2020 21:25

İstanbul için art arda kar uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde ‘sarı’ uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

"Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor.

Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi (10.02.2020) sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

iBB DE AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son meteorolojik verilere göre, İstanbul'da saat 15.30'dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırması, beraberinde hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması, yağışın akşam 19.00'dan itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün saat 15.30'dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile Karadeniz üzerinden soğuk ve nemli havanın bölgemize taşınması, beraberinde il genelinde aralıklarla hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Kar yağışının akşam saatlerinden (19.00) itibaren aralıklarla kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 0°C ve altında gerilemesi ile buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında Pazar sabah saatlerine kadar dondurucu soğuk ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan (Güney) ilçelerde 2-5cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7 cm, TEM'in kuzeyinde 5-12 cm aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor.

İBB AKOM, kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşması muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşları uyarıyor.

İBB, 1.373 araç-iş makinası ve 6 bin 882 personel ile kış şartlarıyla mücadele etmeye hazır. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve 1.200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor. İBB kar ve kış çalışmaları ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.

Vatandaşların Pazar ve Pazartesi günleri oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor."

İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

İstanbul’da akşam saatlerinde itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı bölgelerinde yağan kar hayatı ara sıra olumsuz etkiledi. Üsküdar’da Çamlıca Tepesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkaları ve şemsiyeleriyle yürümek zorunda kaldı.

ÇIĞ BÖLGESİNDE YOĞUN TİPİ ETKİLİ

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Batman'ın Sason ve Kozluk, Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh, Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) bekleniyor.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

07 Şubat 2020 - (Cuma)

⚠️ Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

��Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

��Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

��️Hava sıcaklığı; Ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/KeuKTldrtS — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 7, 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra il geneli hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli yağmur gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 11