AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir ilçe belediye başkanları tanıtım toplantısında kendisi hakkında ağır sözler kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı için bugün Eskişehir'e geldi. Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan programda konuşan Özel, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'na karşı asılsız iddialarla bulundu. Özel tarafından hedef alınan Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakalım 31 Mart'ta Eskişehir, kendi öz evladının mı, yoksa yönetemediği İstanbul'dan kentimizi dizayn etmeye kalkanların kayyumunun mu arkasında duracak?" dedi.

"KENDİ GENEL BAŞKANINA KUMPAS KURMUŞ ZATIN, ESKİŞEHİRLİLERE DERS VERMEYE NE HAKKI NE DE HADDİ VAR"

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Özgür Özel'e cevap verdi. Kendisini eleştiren Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Hatipoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kendi genel başkanına, kendi büyükşehir belediye başkanına kumpas kurmuş zatın, çıkıp Eskişehirlilere ders vermeye ne hakkı ne de haddi var. 31 Mart'ta Eskişehir bakalım kendi öz evladının mı, yoksa yönetemediği İstanbul'dan kentimizi dizayn etmeye kalkanların kayyumunun mu arkasında duracak? Her türlü kutuplaştırma çabası Eskişehir'de geçersizdir. Ben her hemşehrime fayda sağlama, hayatına olumlu anlamda dokunma niyetinde ve çabasındayım. Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek."