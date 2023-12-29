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Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında...

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni(GYY) Nuh Albayrak, 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla bu yıl onuncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ödül törenini bu yılki temasına dikkat çeken Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, 'Bu ('Doğdu Batmayan Güneş' teması) hem geçen yüzyılın kısaca bir özeti ve aynı zamanda da Türkiye Yüzyılı diye bahsedilen gelecek yüzyılın ikisinin bir arada ifadesi gibi düşünülebilir.' ifadelerini kullandı.

29 Aralık 2023 Cuma 16:41 - Güncelleme:
Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında...
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Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreni 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 19:00'da 24 TV ve 360 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak 24 TV'de İbrahim Güneş'in sunumuyla yayınlanan Moderatör programında bu yıl 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla onuncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ödül törenin temasına dikkat çeken Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, "Bizim ödül törenlerimiz temalar üzerinden hafızlarda kalıyor. Bu ("Doğdu Batmayan Güneş" teması) hem geçen yüzyılın kısaca bir özeti ve aynı zamanda da Türkiye Yüzyılı diye bahsedilen gelecek yüzyılın ikisinin bir arada ifadesi gibi düşünülebilir. 100. yıl dolup da ikinci yüzyıla geçerken ki yaptığımız konuşmaların bir özeti aslında. Yani Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki yaşadığı o vesayet işgallerinden sonra çekilen sıkıntılar ve yeni dönem Türkiye Yüzyılı ve nasıl gelindi buraya yani 'Doğdu Batmayan Güneş' denilirken aslında kastedilen bu." dedi.

Programa teşrif edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımını değerlendiren Albayrak, "

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