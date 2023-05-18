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Neçirvan Barzani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
Neçirvan Barzani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin ardından birçok lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin milletvekili seçimlerindeki başarısından dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tebrik ederek, ikinci turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ikinci turunu kazanacağına olan güvenini ve inancını dile getiren Barzani, Erdoğan'ın zaferini Türk halkının geleceği için önemli ve gerekli olarak nitelendirdi. IKBY'nin Türkiye'deki seçimleri büyük ilgiyle takip ettiğini kaydeden Barzani, demokrasi sürecinin başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • IKBY
  • Neçirvan Barzani

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