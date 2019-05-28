Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi
Neçirvan Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı seçildi.
IKBY Parlamentosu, 81 vekilin katıldığı oylamada 68 oyla Neçirvan Barzani’yi IKBY Başkanı seçti
KYB grubu KDP’nin müzakere sürecinde verdiği vaatlere bağlı kalmadıkları gerekçesiyle oturuma katılmama kararı aldı.
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