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Neçirvan Barzani: PKK'nın saldırılarının bedelini biz ödüyoruz

Neçirvan Barzani, 'PKK topraklarımızı kullanarak komşularımızı vuruyor, bunun bedelini de halkımız ödüyor.' dedi.

  • star.com.tr
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Barzani, terör örgütü PKK'nın Irak topraklarını kullanmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Neçirvan Barzani, '''PKK topraklarımızı kullanarak komşularımızı vuruyor, bunun bedelini de halkımız ödüyor.'' dedi.

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