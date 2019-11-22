Necmeddin öğretmeni öldüren öğrencinin yargılanmasına başlandı

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İnönü Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu (45) nisan ayında odasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan 11. sınıf öğrencisi sanık F.Ç. (17) ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık F.Ç'nin yaşının küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmaya, basın mensupları ve izleyici alınmadı.

Duruşmayı izlemek için gelen çok sayıda öğretmen ve sendikalarının temsilcileri, adliyenin önünde bekledi.

Polis ekipleri, adliye çevresinde ve duruşma salonunun bulunduğu katta güvenlik önlemi aldı.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, adliye önünde yaptığı açıklamada, olay nedeniyle eğitim camiasının üzüntü içinde olduğunu belirterek, hiçbir ayırım yapmaksızın tüm eğitim çalışanlarının, ortak payda olan eğitimin, gelecek, öğretmen, gençlik, öğrenci ve insanlık için hassasiyet göstererek, adliye önünde toplandığını ifade etti.

Necmeddin Kuyucu'yu 7 ay önce kaybettiklerini anımsatan Olçum, "Peki Necmeddin Hocamız son muydu? Hayır son değildi. Necmeddin Hocamızı kaybettikten sonra da Türkiye'de birçok ilimizde, ilçemizde, birçok eğitim kurumumuzda birçok eğitim çalışanı arkadaşımız bu ve buna benzer saldırılara maruz kaldılar. En son Diyarbakır'da oldu. Bunun sonu gelecek mi bilinmez ama biz sadece Necmeddin Hocamızı kaybetmiyoruz, insanlığımızı kaybediyoruz, vicdanımızı kaybediyoruz." diye konuştu.

- "RAPORUMUZU TBMM'YE SUNDUK"

Eğitim Bir-Sen olarak bu olaylardan dolayı bir yola çıktıklarını ve proje hazırladıklarını anlatan Olçum, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki tüm teşkilatlarımız üzerinden bir araştırma, bir veri toplayarak dün itibarıyla tamamladığımız, Türkiye'de eğitim çalışanlarına yönelik şiddet eğilimi tespitler ve öneriler raporumuzu dün TBMM'deki bütün siyasi partilere takdim ettik. Artık Türkiye'de siyaset yapan, bu milletin geleceği için siyaset yaptığını iddia eden bütün siyasi partilerin bu ülkenin geleceği olan bu ülkenin geleceğinin dönüştürücü özneleri olan eğitim çalışanlarına yapılan bu tür saldırılara son verilmesi için ortak paydada buluşmaya davet ettik ve onlara önerilerimizi sunduk. Kanun teklifimizi sunduk. Dünyadaki örnekleri araştırdık ve tüm dünyada tüm kamu çalışanları başta olmak üzere eğitim çalışanlarına yapılan bu şiddet saldırılarından dolayı uygulanan kanuni yaptırımları inceledik ve siyasi partilere sunduk."

Olçum, son 2 yılda 100 civarında bu tür olaylarla karşılaştıklarını ve "artık son olsun" diyerek, bu ülkenin geleceği için emek veren, alın teri akıtan bütün eğitim çalışanlarıyla omuz omuza çalışacaklarını ve bunun son bulmasını istediklerini vurguladı.

- İDDİANAMEDEN

İddianamede, F.Ç'nin olay günü neden bıçak ve çanta taşıdığına yönelik makul gerekçe sunamadığı, kamu görevlisi Necmeddin Kuyucu'yu tasarlayarak, öldürdüğü kanaatine varıldığı kaydedildi.

Suça sürüklenen çocuğun, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanığın, suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak, 18 yıldan 24 yıla adar hapisle cezalandırılması istendi.