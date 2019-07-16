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Necmettin öğretmen öğrencilerinin kalbinde yaşıyor

Tunceli’de iki yıl önce PKK’lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz, dualarla anılıyor. Öğrencileri, genç öğretmeni kalplerinde yaşatıyor. 

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Şanlıurfa’dan iki yıl önce karne dağıtımından sonra memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli’de PKK’lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen 24 yaşındaki Sınıf Öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE  

Anne Gülay ve baba Hamit Yılmaz oğullarının mezarı başında her gün dua ediyor. Baba Hamit Yılmaz, “Necmettin ömrünü okumakla geçirdi. Cehaletle savaşırken şehadete ulaştığı” dedi. Yılmaz, “Oğlum Esma-ül Hüsna’yı, Allah’ın isimlerini ezbere bilen, kendini yetiştirmiş bir evladımdı. Allah onu ve bütün ölmüşlerimizi nurlar içinde yatırsın.” diye konuştu. Anne Gülay Yılmaz ise “Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, millete ve devlete zeval vermesin” dedi.      

O’NU ÇOK ÖZLÜYORUZ 

Siverek Çiftçibaşı Mahallesi’nde şehit Necmettin Yılmaz’ın adının verildiği ilkokulda eğitim gören öğrencileri de öğretmenlerine olan özlemlerini dile getirdi. Öğrencilerden Güneş Subay, “Bize sürekli ‘Hep sizinle olacağım’ derdi. Onu çok seviyorduk, keşke o hep yanımızda olsaydı” dedi. Şehit Necmettin öğretmeni son gören öğrenci olduğunu belirten Hasan Çaçan da “Bana ‘Gel eşyalarımı toplamaya yardım et, gideceğim’ dedi. Ben de kendisine yardım ettim, bavulunu taşıdım. Fazla kalan elbise ve malzemelerini ise boş odaya koyduk ve vedalaştık. Yola çıkmadan önce bana ‘Annene ve babana selam söyle’ dedi. Annesine babasına Allah sabır versin, mekanı cennet olsun. Onlar üzülmesin, biz de onların çocuğuyuz” diye konuştu.    

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