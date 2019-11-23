Necmettin Öğretmenin ailesi oğullarının gömleğiyle avunuyor    

Şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz, her annenin evladını görmeyi, koklamayı, yanında olmasını isteyeceğini vurguladı. İnsanların kendilerinin yalnız bırakmadığını söyleyen Yılmaz, yurdun birçok yöresinden öğretmenlerin kendilerini arayıp sorduğunu anlatarak, “Keşke benim de oğlum yanımda olmuş olsaydı ve onun öğretmenler gününü kutlasaydım. Ama ne mutlu ki Necmettin gibi bin tane Necmettin kazandım. 15 gün bu elimdeki gömleği giydi. İçimden gömleğini yıkamak gelmedi. Gömleğini koklayarak hayatımı geçiriyorum. Allah kimseye evlat acısını yaşatmasın” diye konuştu.