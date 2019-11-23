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Necmettin Öğretmenin ailesi oğullarının gömleğiyle avunuyor    

Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye gelirken Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen üçüncü 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü buruk karşılıyor.

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Şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz, her annenin evladını görmeyi, koklamayı, yanında olmasını isteyeceğini vurguladı. İnsanların kendilerinin yalnız bırakmadığını söyleyen Yılmaz, yurdun birçok yöresinden öğretmenlerin kendilerini arayıp sorduğunu anlatarak, “Keşke benim de oğlum yanımda olmuş olsaydı ve onun öğretmenler gününü kutlasaydım. Ama ne mutlu ki Necmettin gibi bin tane Necmettin kazandım. 15 gün bu elimdeki gömleği giydi. İçimden gömleğini yıkamak gelmedi. Gömleğini koklayarak hayatımı geçiriyorum. Allah kimseye evlat acısını yaşatmasın” diye konuştu. 

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