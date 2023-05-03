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Nefes kesen operasyon! MİT korkusundan evden çıkamamış

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin, MİT'ten saklanmak için Miske köyündeki villadan aylardır dışarı çıkmadığı öğrenildi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Nefes kesen operasyon! MİT korkusundan evden çıkamamış
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Milli İstihbarat Teşkilatı, Zeytindalı Harekatı bölgesinde terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son gerçekleştirilen nokta operasyonla terör örgütü DEAŞ elebaşı Kureyşi etkisiz hale getirildi.

Sözde lider yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Operasyon dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Operasyon, köy merkezine 700 metre mesafedeki iki katlı villada gerçekleşti. Villanın bulunduğu Miske köyü sakinleri, teröristin kendisini gizlediğini ve hiç dışarı çıkmadığını söyledi.

"Allah biliyor kimse bu şahsı görmedi tanımıyor. Ne çocuklarını ne kardeşlerini gördük. Nereden geldi nereden gitti kimse bilmiyor. Villanın sahibinin bunlarla alakasını bilmiyoruz ama onun da haberi yoktu. Gece vakti ateş seslerini ve füze seslerini duyduk. Herkes çok korktu."

MİT'İN, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelenin aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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