Nefes kesen tatbikat filmleri aratmadı

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:30

DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce "Geniş Katılımlı Acil Durum Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği inişe geçen bir uçak, pist başlangıç kısmına düştü. Uçağın motorlarında çıkan yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kimyevi toz ve köpük kullanılarak söndürüldü. AFAD ekiplerince de Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı uçakta taşınan tehlikeli maddeye müdahalede bulunuldu ve çevreden uzaklaştırıldı. Senaryo gereği, 2 parçaya ayrılan uçaktan araziye savrulan yolcular ise K-9 köpekleri ile bulunarak jandarma helikopteriyle kurtarıldı.