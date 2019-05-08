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'Nefret dili kullananlar için suç duyurusu'

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, sığınmacılar için nefret dilini kullananların suç işlediğini belirterek, “Bunları yalnızca kınamayacağız, haklarında nefret suçundan suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve diğer yöneticilerin başlattığı Suriyelilere karşı ırkçı tavır, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’yla uygulamaya geçmişti. Bunun vatandaşta yansıması ise Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde sığınmacıların kaçıralarak işkence görmelerine neden olmuştu. AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Afyonkarahisar’daki şiddet ve eziyet olayını “barbarlık” olarak değerlendirerek olayın yüz kızartıcı ve gönül parçalayıcı olduğunu vurguladı. Uslu, “Bu yabancı düşmanlığının, göçmen karşıtlığının Türkiye’de oluşacağına  inanmıyorum. Bunu oluşturmak isteyenler var. Bu davranışlar gizli bir ırkçılığın ve ayrımcılığın dışavurumudur” dedi. Türkiye’de bazı siyasetçilerin de maalesef göçmenlere, sığınmacılara yönelik ve nefret dilini körüklediğini belirten Uslu, şöyle dedi: “Göçmenler ve sığınmacılar için bu ayrımcılık ve nefret dilini kullananlar, yanlış bilgiler yayanlar suç işliyorlar. Hele ki siyasetçilerin bu dili kullanmasını kınıyor ve ayıplıyoruz. Komisylon olarak daha etkili bir çalışma yapacağız. Bu dili kullananları yalnızca kınamayacağız, haklarında ayrımcılığı, nefreti övmeden dolayı TCK’nin ilgili hükümlerinin uygulanması için suç duyurusunda bulunacağız.”

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