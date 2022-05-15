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Nehirde kaybolan Ferhat'ın cansız bedeni bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Ferhat Batur'un (16), arama çalışmalarının 5'inci gününde cansız bedeni dalgıç polislerce bulundu. Kıyıya çıkarılan Ferhat'ın cansız bedeni otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA15 Mayıs 2022 Pazar 20:26 - Güncelleme:
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Olay, 11 Mayıs saat 17.30 sıralarında D-400 karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Batur, bulunamayınca su altı kurtarma ekibi çağırıldı. Aile, kendi imkanlarıyla sandalla arama yaptı. Dalgıçlar, Ferhat Batur'un nehre girdiği bölgede 4 gün boyunca arama yaptı ancak sonuç alamadı.

CESEDİ, 5'İNCİ GÜNDE BULUNDU

Ekipler, Ferhat'ı arama çalışmalarına bugün de devam etti. Dalgıç polisler, Ferhat Batur'un cansız bedenini, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında buldu. Ferhat'ın cansız bedeni, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

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