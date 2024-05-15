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Nektarin ve brokoli kapsama alındı! Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik yaptığı ticari kalite denetimine nektarin ve brokoliyi de dahil etti.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Nektarin ve brokoli kapsama alındı! Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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Bakanlıkça hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.

Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

  • turkmalii·majı
  • tarımürünleri
  • ticaridenetim

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