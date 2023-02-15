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Nenşin Mengü'den Tayvan yalanı! Tercümanlar gerçeği anlattı

Depremin ardından sistematik bir şekilde başlatılan dezenformasyon girişimlerine gazeteci Nevşin Mengü de katıldı. Mengü Tayvanlı arama kurtarma ekibi hakkında yalan haber paylaştı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Nenşin Mengü'den Tayvan yalanı! Tercümanlar gerçeği anlattı
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Nevşin Mengü, Twitter hesabından "Tayvanlı ekip, göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırılmış" iddiasını ortaya attı.

Mengü'nün iddiası dezenformasyon peşinde koşan çok takipcili hesaplar tarafından da paylaşıldı.

İddianın yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı. Tayvanlı ekibin tercümanlığını yapan gönüllüler, "Herhangi bir alınma gücenme görmedik. Çalışmalarını başarıyla tamamladılar. Seremoni ile uğurlandılar" açıklamasını yaptı.

Tayvan Cumhuriyeti de Nevşin Mengü'nün Tayvan Arama Kurtarma Ekibi hakkındaki iddiasını "Adıyamanʼdaki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyuruyoruz" şeklinde açıklama yaparak yalanladı.

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