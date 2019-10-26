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''Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz''

İstanbul’da Slivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin ardından bazı uzmanlar bu sarsıntıyı ‘uyarı’ şeklinde yorumladı.

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Prof. Dr. Alper İlki, “Yapı stokumuz çok eski, ciddi bölümü depreme dayanıklı değil ve ciddi bölümünde de zamana bağlı kusurlar var. Bu kusurlar olası büyük bir depremde maalesef bu yapı stokunu olumsuz etkileyecek” diye konuştu. Prof. Dr. İlki, “Türkiye deprem riski haritası zaten 2019’da yenilendi. Bu en güncel bilgiye dayalı olarak hazırlanmış bir deprem haritası. Dolayısıyla nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını bilmiyor değiliz, biliyoruz. Şu anda ‘Bu fay orada mı olacak, burada mı olacak?’ bunu tartışmanın zamanı ve yeri değil. Buna zaman harcamak yerine deprem olacağına göre ve biz bu depremde eğer beklenen büyük deprem olursa, İstanbul’da dahil olmak üzere ciddi kayıplar olacak. Dolayısıyla öncelikli işimiz bu yapılardaki deprem riskini azaltmak” ifadelerini kullandı.

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