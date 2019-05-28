Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Özer'e FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis
Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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