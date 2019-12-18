Nesiller sağlıklı büyüsün diye ‘Obezite Akademisi’ kuruldu  

18.12.2019 00:56 - Güncelleme: 18.12.2019 00:56

20 milyona yakın obeziteli bireyin yaşadığı Türkiye’de gelecek nesillerin sağlığını korumak, ortak bilinç ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ve Novo Nordisk Türkiye iş birliğinde Obezite Akademisi hayata geçirildi. Dernek obezite alanında toplum, hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, klinik psikolog, hemşire ve basın gibi ilgili gruplara yönelik eğitim ve bilimsel projeler yürüterek insan-toplum sağlığına hizmet edecek, eğitim projelerini hayata geçirecek.

HEDEF FARKINDALIK

TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, “Halkı bilinçlendirirken obezitesi olan bireylerle ilgilenen sağlık personellerinin de eğitimini gerçekleştirmemiz lazım. Bugünün çocukları, yarının erişkinleri olduğu için şimdiden hem kendilerine, hem ebeveynlerine, hem de okullarında öğretmenlerine eğitim götürmemiz gerekiyor. Sadece karşı karşıya oturup konuşmak değil, özellikle medyayı ve can alıcı spotları kullanmak ve elektronik ortamda hedef kitleye ulaşabilmek, hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.