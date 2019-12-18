İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8882
  • EURO
    6,5658
  • ALTIN
    279.167
  • BIST100
    111074
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nesiller sağlıklı büyüsün diye ‘Obezite Akademisi’ kuruldu  
Güncel

Nesiller sağlıklı büyüsün diye ‘Obezite Akademisi’ kuruldu  

Çağın hastalığı olarak bilinen ve giderek yaygınlaşan obezite hem bugünü hem yarını tehdit ediyor.

18.12.2019  00:56 - Güncelleme: 18.12.2019  00:56

20 milyona yakın obeziteli bireyin yaşadığı Türkiye’de gelecek nesillerin sağlığını korumak, ortak bilinç ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ve Novo Nordisk Türkiye iş birliğinde Obezite Akademisi hayata geçirildi. Dernek obezite alanında toplum, hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, klinik psikolog, hemşire ve basın gibi ilgili gruplara yönelik eğitim ve bilimsel projeler yürüterek insan-toplum sağlığına hizmet edecek, eğitim projelerini hayata geçirecek. 

HEDEF FARKINDALIK

TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, “Halkı bilinçlendirirken obezitesi olan bireylerle ilgilenen sağlık personellerinin de eğitimini gerçekleştirmemiz lazım. Bugünün çocukları, yarının erişkinleri olduğu için şimdiden hem kendilerine, hem ebeveynlerine, hem de okullarında öğretmenlerine eğitim götürmemiz gerekiyor. Sadece karşı karşıya oturup konuşmak değil, özellikle medyayı ve can alıcı spotları kullanmak ve elektronik ortamda hedef kitleye ulaşabilmek, hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu. 

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...
Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi
İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi

İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'
'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz
CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.