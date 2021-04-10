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Nesli tükenme tehdidi altında! Ölü bulundu

Muğla'da Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 'karakulak' adıyla bilinen yabani kedi, yol kenarında ölü bulundu.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 15:27
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Yusuf Siper, Muğla-Antalya kara yolu kenarında ölü hayvanı görünce durumu Fethiye Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, hayvan üzerinde inceleme yaptı.

İlemin, AA muhabirine, son üç yılda aynı bölgede üç karakulak ile bir vaşağı kaybettiklerini söyledi.

İlk tespitlere göre karakulağın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlediklerini ifade eden İlemin, "Karakulak ve vaşak dünyada sadece bu noktada birlikte bulunan iki kedi türü ve korunması çok önemli. Bölgeye, eko sistem geçiş noktaları yapım planlamaları sürüyor. Yaşanan son kaza da iki kedi türünün neslinin devamı açısından projenin önemini ortaya koyuyor." diye konuştu.

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