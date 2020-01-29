AA 29.01.2020 16:32 - Güncelleme: 29.01.2020 16:32

Sahilde öğlen saatlerinde yürüyüş yapanlar, denize dökülen çaya doğru yüzmeye çalışan Akdeniz fokuyla karşılaştı. Akıntıya karşı bir süre mücadele eden fok, daha sonra gözden kayboldu. Sahildekiler cep telefonlarının kameralarıyla fokun görüntüsünü kaydetti.

Görüntüleri inceleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, Akdeniz foklarının, fırtınaları önceden hissetme kabiliyetlerinin olduğunu ve korunmak için çay ve dere gibi daha korunaklı yerlere girdiklerini söyledi.

Akdeniz fokunun, sıkıştırdığı kefal sürüsüne ulaşmak için de çayın akıntısına karşı yüzmeye çalışıyor olabileceğini vurgulayan Gökoğlu, fokların, bölgenin biyolojik zenginliği olduğunu kaydetti.

Gökoğlu, nadir bulunan bir tür olan Akdeniz fokunun bölgede görülüyor olmasının çok güzel bir olay olduğunu ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Dünyada sadece 500 ile 700 arasında Akdeniz foku kaldığına dikkati çeken Gökoğlu, "Akdeniz foklarının önemli bir kısmı Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşıyor. Nesillerinin sona ermemesi için özellikle yavrulama döneminde dikkatli olunması gerekiyor. Balıkçılar özellikle bu dönemlerde kıyı ve kayalıklara yakın yerlere ağ atmasınlar." uyarısında bulundu.

Gökoğlu, Akdeniz foklarının zararsız canlılar olduğunu ve zarar verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.