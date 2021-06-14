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Nesli tükenme tehlikesi altında! Antalya'da görüntülendi

Antalya'da marinasında tekneler arasında yüzüp su altında dinlenen Akdeniz fokunu görenler, cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

DHA14 Haziran 2021 Pazartesi 17:14 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:14
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından biri, broveli dalış eğitmeni Erkun Tanyar tarafından Kaş'ta görüntülendi. Özellikle Antalya falezler bölgesinde Akdeniz foklarıyla defalarca karşılaştığını belirten Tanyar, "Hava ısınmaya başladıkça Akdeniz fokları da bu bölgeye doğru göç etmeye başlıyor. Biri de Kaş Limanı'na girmiş. Demirli teknelerin arasında dinlenirken fark ettim. Bir süre battı çıktı, dinlendi. Ardından limandan çıkıp kayalıklara doğru ilerledi" dedi.

Nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarından, dünya üzerinde 750 kadar birey yaşıyor. Bunların 110'u ise Türkiye kıyılarında bulunuyor.

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