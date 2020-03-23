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Nesli tükenme tehlikesi altında! Çankırı'da görüldü

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde, 'şeritli Karadeniz semenderi' görüldü.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 15:26
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Harmancık köyünde bir su birikintisinde görüntülenen semender, vatandaşların ilgisini çekti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Emin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türün daha önce de Çankırı'da görüldüğünü söyledi.

Şeritli Karadeniz semenderinin, Karadeniz sahil şeridi boyunca İstanbul ve Bursa'ya kadar dağılım gösterdiğini anlattı.

"Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından türün nesli, 'tükenme tehdidine yakın' kategorisinde yer almaktadır" diyen Bozkurt, şunları kaydetti:

"Boyları yaklaşık 15-20 santimetre arasında olup, erkeklerinde üreme dönemlerinde ortaya çıkan, baş üstünden başlayıp kuyruk sonuna kadar devam eden sırt yüzgeci bulunmaktadır. Vücut yanlarında ise gümüşi renkte parlak bir şerit vardır. Üreme dönemi olan mart-haziran ayları arasında durgun ve bitkili sularda bulunurlar. Ülkemizde bu kadar geniş dağılıma sahip olmalarına rağmen bulanık ve bitkili sularda yaşadıkları için insanlar tarafından çok fazla bilinen türlerden değildirler. İklimsel değişikliklerinin sebep olduğu yaz mevsiminin çabuk gelmesi ve küçük su birikintilerinin yok olması nedeniyle sayıları ve ihtiyaç duydukları alanlar giderek azalmaktadır."

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