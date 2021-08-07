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Nesli tükenme tehlikesi altında! Popülasyonu artırılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bilinçsiz avlanma ve derelerin kirletilmesi nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı benekli doğal alabalıkların popülasyonunun artırılması için çalışma başlatıldı.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:42 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:42
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Kars Doğa Koruma Şube Müdürlüğü, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ile Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kırmızı benekli alabalıklar için ortak proje hazırladı.

Bu kapsamda Sarıkamış'a gelen Trabzon Altındere Alabalık Üretim İstasyonu ekipleri, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Parmakdere köyündeki dereden anaç kırmızı benekli balıkları özel ekipmanla tutarak üretim çiftliğine götürdü.

Nesli tükenmekte olan ve sürekli avlanmasının yasak olduğu Parmakdere'de yakalanan anaç balıklar, çiftlikte genetikleri bozulmadan üretilerek yeniden dereye bırakılacak.

Popülasyonun artırılması için ilk etapta 500 bin yavrunun Parmakdere bölgesine bırakılması, ardından diğer derelerin de projeye eklenmesiyle yaklaşık 1 milyon yavrunun suya salınması hedefleniyor.

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