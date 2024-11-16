Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesi Yeşilözen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşlar, yolda hareketsiz halde vahşi bir hayvan olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye giden Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti. Sırtlana bir aracın çarptığı tahmin ediliyor.